الأرصاد: سحب رعدية ممطرة على جازان

الدفاع المدني دعا إلى الحيطة واتباع الإرشادات

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، تُصحَب برياح سطحية نشطة، قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل محافظات: (العارضة، وفيفا، وهروب)؛ مشيرة إلى أن الحالة تستمر -بمشية الله- حتى الساعة الـ6 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.