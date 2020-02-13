"الزعاق" عن زوال الموجة الباردة: ستخفّ حدتها من بعد الزوال

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق: الموجة الباردة ستبدأ تخف حدتها من بعد الزوال على عموم #السعودية.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": تبدأ درجات الحرارة بالتحسن التدريجي ببطء طوال الأسبوع القادم.حالة الطقس الموجة الباردة
قال: تبدأ درجات الحرارة بالتحسن التدريجي ببطء الأسبوع القادم
قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق: الموجة الباردة ستبدأ تخف حدتها من بعد الزوال على عموم #السعودية.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": تبدأ درجات الحرارة بالتحسن التدريجي ببطء طوال الأسبوع القادم.