"الزعاق" عن زوال الموجة الباردة: ستخفّ حدتها من بعد الزوال

قال: تبدأ درجات الحرارة بالتحسن التدريجي ببطء الأسبوع القادم

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق: الموجة الباردة ستبدأ تخف حدتها من بعد الزوال على عموم #السعودية.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": تبدأ درجات الحرارة بالتحسن التدريجي ببطء طوال الأسبوع القادم.

حالة الطقس الموجة الباردة

17

13 فبراير 2020 - 19 جمادى الآخر 1441 12:29 PM

قال: تبدأ درجات الحرارة بالتحسن التدريجي ببطء الأسبوع القادم

"الزعاق" عن زوال الموجة الباردة: ستخفّ حدتها من بعد الزوال

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

2 14,467

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق: الموجة الباردة ستبدأ تخف حدتها من بعد الزوال على عموم #السعودية.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": تبدأ درجات الحرارة بالتحسن التدريجي ببطء طوال الأسبوع القادم.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

حالة الطقس الموجة الباردة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020