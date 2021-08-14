هطولات ورياح ورؤية تتدنّى.. "الأرصاد" ينبه الباحة و8 محافظات تابعة

يستمر إلى الساعة السابعة مساءً ويشمل الأجزاء المجاورة.. الأولى رعدية

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة - بمشيئة الله - تضمن أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّي مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة السابعة مساءً، مدينة الباحة ومحافظات الحجرة والعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وغامد الزناد وقلوة والأجزاء المجاورة لها.