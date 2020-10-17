"الأرصاد" تنبّه لأمطار ورياح على جازان

تشمل محافظات عدة حتى الـ 7 مساءً

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بتكوُّن سحب رعدية على منطقة جازان؛ مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.

وتستمر الحالة التي تشمل محافظات: أبو عريش، وبيش، والدرب، والداير بني مالك، والريث، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة، والطرق السريعة؛ حتى الساعة السابعة مساءً.

الأرصاد حالة الطقس

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17 أكتوبر 2020 - 30 صفر 1442 01:30 PM

تشمل محافظات عدة حتى الـ 7 مساءً

"الأرصاد" تنبّه لأمطار ورياح على جازان

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جازان

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بتكوُّن سحب رعدية على منطقة جازان؛ مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.

وتستمر الحالة التي تشمل محافظات: أبو عريش، وبيش، والدرب، والداير بني مالك، والريث، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة، والطرق السريعة؛ حتى الساعة السابعة مساءً.

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