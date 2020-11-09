الشباب يعلن: الإصابة تبعد "بانيغا" أسبوعين عن الملاعب

من المتوقع عدم مشاركته أمام الأهلي

أكد نادي الشباب، اليوم الاثنين،غياب الأرجنتيني إيفر بانيغا لمدة أسبوعين عن الملاعب "وفق التقرير الطبي"، بعد تعرضه لتمدد في عضلة الفخذ.

وتعرض بانيغا خلال مباراة فريقه أمام الفتح "دورياً" والتي كسبها الشباب بـ3ـ1، إذ اضطر البرتغالي بيدرو كايشينيا إلى استبداله عند الدقيقة 54 باللاعب تركي العمار.

ومن المتوقع عدم مشاركة "بانيغا" أمام الأهلي في افتتاح الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ، والتي ستنطلق في 23 من نوفمبر الجاري، لعدم جاهزيته حينها .