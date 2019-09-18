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الأمن أطاح به وأودع التوقيف تمهيدًا لإحالته للنيابة العامة وكشف الملابسات

أطلق 17 طلقة نارية صوب متنزهين برجال ألمع وهرب.. رشاش ثم مسدس

تُحقق السلطات الأمنية في محافظة رجال ألمع، مع شاب كان قد أقدم، مساء أمس، على إطلاق الرصاص من رشاش ومسدس على متنزهين ومركباتهم.

وتفصيلًا، تَمَكّنت الأجهزة الأمنية بعد تلقيها بلاغًا عن واقعة قيام شاب بإطلاق النار من سلاح ومسدس على المتنزهين في رجال ألمع، من القبض على الجاني في وقت وجيز، وجرى إيداعه التوقيف؛ تمهيدًا لإحالته للنيابة العامة؛ في الوقت الذي تُواصل فيه الجهات المختصة عمليات التحري والبحث للكشف عن ملابسات القضية.

وقال أحد المواطنين: نجا ابني بعد ذلك التصرف غير المسؤول، وأشار إلى أنه عند الساعة العاشرة من مساء أمس تفاجأ ابنه ومن معه أثناء جلوسهم على أحد الأرصفة في مدخل بلدية رجال ألمع، بشخص يطلق عليهم الرصاص من سلاح من نوع رشاش، وبعد انتهاء ذخيرته قام باستخدام مسدس كان معه، ليلوذ بالفرار بعد انتهاء ذخيرته هو الآخر.

وقالت مصادر "سبق": إنه تم استخدام قرابة 12 طلقة رشاش، و5 طلقات مسدس؛ إلا أن العناية الإلهية حمَت المستهدَفين بها بعد أن أُعطبت مركباتهم.

وأثار المشهد حالة من الذعر بين المارة والمتنزهين الذين كانوا بالموقع.