وزير الشؤون الإسلامية يطّلع على 3 خدمات رقمية ضمن مشاريع التحول الرقمي

وجّه بتخصيص كود تبرع خاص لكل مسجد وربط المنصة فور الانتهاء منها بإحسان

اطّلع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بمكتبه اليوم، على ثلاثة مشاريع رقمية استعرضتها الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالوزارة، بحضور المدير العام لتقنية المعلومات بالوزارة المكلف عبدالله بن منصور الخزيم وعدد من المسؤولين بالوزارة.

وتتمثل هذه المشاريع الثلاثة في الارتباط بشبكة معين التابعة للشركة السعودي للأبحاث والابتكار، والمشروع الثاني هو "متحف البيانات الرقمية" الذي يمكن الوزارة من عرض منجزاتها إلكترونياً، والمشروع الثالث هو الانتهاء من المرحلة الأولى لمنصة التبرعات الرقمية " مسجدي " ضمن مشاريع وأعمال الوزارة التقنية التي تواكب التحول الرقمي وفق مشاريع رؤية المملكة 2030.

ووجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خلال الاجتماع باستكمال كل المشاريع الثلاثة، وتخصيص كود تبرع لكل مسجد على حده تضمن تمكين كافة شرائح المجتمع من التبرع بكل يسر وسهولة في عمارة وتشييد وصيانة ونظافة المساجد وبالطرق الآمنة، وربط منصة " مسجدي" فور استكمالها والتأكد من تطبيق كل المواصفات والشروط لها بمنصة إحسان.

وحث "آل الشيخ" الجميع بمضاعفة الجهد والعمل وفق خطط واستراتيجيات تضمن جودة العمل ليكون محققاً لرسالة الوزارة وأهدافها العامة وفق تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ومواكبة لرؤية المملكة 2030.

وقدّم المدير المساعد لتقنية المعلومات بالإدارة العامة لتقنية المعلومات بالوزارة، المهندس عبدالرحمن بن محمد الشهري، خلال الاجتماع، عرضًا مرئيًا للمشاريع الثلاثة ومراحل تنفيذها، كما تطرق إلى الانتهاء من المرحلة الأولى من تجهيز منصة " مسجدي " والذي تعتبر نافذة رقمية للتبرعات الخاصة بعمارة وبناء المساجد وتقديم الخدمات للجميع بشكل إلكتروني وتمكن المتبرع الاطلاع على هذه المشاريع وخريطتها الجغرافية بعموم مناطق المملكة.

وفي ختام الاجتماع، أثنى الوزير الشؤون الإسلامية على الجهود التي بذلتها الإدارة العامة لتقنية المعلومات وفق الخطط والأهداف العامة والأنظمة التقنية الحديثة لتقديم الخدمات عبر بوابة الوزارة الرقمية لجميع المستفيدين من الموظفين والمواطنين والمقيمين.