آل الشيخ يعد الهلاليين بمكافأة وتكريم في "موسم الرياض"

حال تحقيقهم لقب دوري أبطال آسيا

وعد تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، فريق الهلال الأول لكرة القدم بمكافأة وتكريم حال التتويج بلقب دوري أبطال آسيا 2019.

وكتب آل الشيخ مغردًا: "ودي أحضر ونأخذ الكأس يا رب في النهائي. ووعد مني لهم بمكافأة".

وأضاف: "هذا الموج يبلع جزيرة. الله على الهلال". ليتداخل سامي الجابر رئيس الهلال السابق الذي قال: "الله يحييك. تشرف يابوناصر. بس النهائي بيكون بمنتصف فعاليات موسم الرياض، وبتكون مشغول، لماذا لا يتم التفكير بتكريم الزعيم في حال حقق المنجز للوطن إن شاء الله ضمن فعاليات موسم الرياض؟ نجاح إن شاء الله يضاف لنجاحات الموسم المتوقعة".

وأتى الرد سريعًا من آل الشيخ: "جيبوه بس وأبشروا بأحلى تكريم".

وكان الهلال قد كسب ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا أمام السد القطري 4-1، وسيلتقي الطرفان في الرياض 22 أكتوبر.