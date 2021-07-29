"الصحة": تسجيل 1289 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1299 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 29 يوليو 2021، تسجيل 1289 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 523397 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1299 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 503827 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 12 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8212 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 11358 والحالات الحرجة 1395 حالة.