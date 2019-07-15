الشباب والاتحاد يشاركان في النسخة المقبلة من البطولة العربية للأندية

وقع ناديا الاتحاد والشباب اليوم اتفاقية المشاركة في النسخة المقبلة من البطولة العربية للأندية الأبطال لكرة القدم، وتحمل النسخة المقبلة من البطولة العربية للأندية الأبطال، مسمى كأس الملك محمد السادس.

ورأس الاجتماع الذي عقد في مقر الاتحاد السعودي لكرة القدم، مدير البطولة العربية طلال آل الشيخ.

وكان النجم الساحلي التونسي قد حقق لقب النسخة الماضية من البطولة (كأس زايد للأندية العربية الأبطال) على حساب الهلال السعودي.