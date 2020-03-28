لتضييق الخناق على كورونا.. تطهير شارع عمر قاضي بمكة

ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية

بدأت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في الإدارة العامة للنظافة مساء اليوم، بتعقيم شارع عمر قاضي بالشرائع شرقي مكة المكرمة.

وتواصل الأمانة خطتها الدورية في غسيل وتطهير الأرصفة وحاويات النفايات في مخططات الشرائع شرقي ‎مكة المكرمة.

واستهدفت حملة الرش والتعقيم والتطهير، الساحات المحيطة بالمحال التجارية الواقعة على الشارع، إضافة إلى المرافق العامة.

وتأتي هذه الإجراءات التي تقوم بها أمانة العاصمة المقدسة، ليلاً طيلة فترة منع التجول، لتضييق الخناق على فيروس كورونا الجديد.