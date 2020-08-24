رواندا: ارتفاع إجمالي حالات الإصابة بكورونا إلى 2889 حالة

بعد تسجيل 109 إصابات جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة الرواندية عن تسجيل خلال الـ24 ساعة الماضية، 109 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في رواندا ارتفع إلى 2889 حالة مؤكدة، وذلك منذ ظهور أول إصابة بالبلاد خلال شهر مارس الماضي.