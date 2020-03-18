ارتفاع مصابي "كورونا" في هولندا إلى 2051.. والوفيات 58

زيادة في عدد حالات المرضى بنسبة 20% عن اليوم السابق

أكد مسؤولون في مجال الصحة الهولندية، اليوم، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في هولندا ارتفع إلى 346 حالة، ليصل إلى 2051؛ في زيادة بنسبة 20% عن اليوم السابق، بينما تم تسجيل 15 حالة وفاة جديدة.

وقال المعهد الوطني للصحة في بيان: الأرقام الأحدث تزيد إجمالي عدد الوفيات إلى 58.

وأضاف: الحالات متركزة في إقليم برابانت في جنوب هولندا، وتشمل 485 من العاملين في مجال الرعاية الصحية.

فيروس كورونا الجديد

2

18 مارس 2020 - 23 رجب 1441 06:10 PM

زيادة في عدد حالات المرضى بنسبة 20% عن اليوم السابق

ارتفاع مصابي "كورونا" في هولندا إلى 2051.. والوفيات 58

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

1 1,598

أكد مسؤولون في مجال الصحة الهولندية، اليوم، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في هولندا ارتفع إلى 346 حالة، ليصل إلى 2051؛ في زيادة بنسبة 20% عن اليوم السابق، بينما تم تسجيل 15 حالة وفاة جديدة.

وقال المعهد الوطني للصحة في بيان: الأرقام الأحدث تزيد إجمالي عدد الوفيات إلى 58.

وأضاف: الحالات متركزة في إقليم برابانت في جنوب هولندا، وتشمل 485 من العاملين في مجال الرعاية الصحية.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الجديد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020