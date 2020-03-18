ارتفاع مصابي "كورونا" في هولندا إلى 2051.. والوفيات 58

أكد مسؤولون في مجال الصحة الهولندية، اليوم، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في هولندا ارتفع إلى 346 حالة، ليصل إلى 2051؛ في زيادة بنسبة 20% عن اليوم السابق، بينما تم تسجيل 15 حالة وفاة جديدة.
وقال المعهد الوطني للصحة في بيان: الأرقام الأحدث تزيد إجمالي عدد الوفيات إلى 58.
وأضاف: الحالات متركزة في إقليم برابانت في جنوب هولندا، وتشمل 485 من العاملين في مجال الرعاية الصحية.
زيادة في عدد حالات المرضى بنسبة 20% عن اليوم السابق
أكد مسؤولون في مجال الصحة الهولندية، اليوم، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في هولندا ارتفع إلى 346 حالة، ليصل إلى 2051؛ في زيادة بنسبة 20% عن اليوم السابق، بينما تم تسجيل 15 حالة وفاة جديدة.
وقال المعهد الوطني للصحة في بيان: الأرقام الأحدث تزيد إجمالي عدد الوفيات إلى 58.
وأضاف: الحالات متركزة في إقليم برابانت في جنوب هولندا، وتشمل 485 من العاملين في مجال الرعاية الصحية.