لذيذ ومتوفر دائمًا.. عصير "منزلي" يخفض ضغط الدم المرتفع

وفق دراسة علمية في مجلة "علوم الأطعمة والتغذية"

يعاني كثير من الناس في مختلف أنحاء العالم، من ارتفاع ضغط الدم، وهو حالة مرضية نادرًا ما تكون أعراضها ملحوظة؛ لذلك إذا استمرت من دون علاج فقد يزيد خطرها وتتطور المشكلة، ومن المشكلات الصحية المترتبة على مرض ارتفاع ضغط الدم على سبيل المثال لا الحصر: النوبات القلبية، والسكتات الدماغية.



ولكي يتمكن المرء الذي يعاني من ارتفاع ضغط الدم من خفض الأعراض؛ يمكنه أن يُجري تغييرًا في نظامه الغذائي، أو اتباع نظام غذائي صحي.



عصير الطماطم

ووفقًا لـ"سكاي نيوز": أفادت دراسة علمية نُشرت في مجلة "علوم الأطعمة والتغذية" بأن شرب عصير الطماطم غير المملح، يمكن أن يقلل الأعراض ويخفض الضغط.



وفي الدراسة: طلب من 184 من الذكور، و297 من الإناث، تناول كميات كبيرة نسبيًّا من عصير الطماطم غير المملح طوال العام.



للرجال والنساء

وفي نهاية الدراسة تبيَّن أن ضغط الدم عند هؤلاء انخفض لدى 94 مشاركًا ممن يعانون من ارتفاع ضغط الدم غير المعالج، أو ارتفاع ضغط الدم بشكل ملحوظ.



وانخفض ضغط الدم الانقباضي من متوسط 141.2 إلى 137.0 ملم زئبق، وانخفض ضغط الدم الانبساطي من معدل 83.3 إلى 80.9 ملم زئبق.



وبحسب الدراسة: فقد كانت هذه الآثار المفيدة مماثلة بين الرجال والنساء والفئات العمرية المختلفة.



الدراسة الأولى

وكتب مؤلفو الدراسة يقولون: "على حد علمنا، فإن الدراسة الحالية هي الأولى التي تبحث في آثار تناول الطماطم أو منتج الطماطم على علامات خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية على مدار عام، وعلى فئة عمرية واسعة".



ومن بين الطرق الأخرى لتجنب الإصابة بارتفاع ضغط الدم أو لخفضه: تقليل كمية استهلاك الكافيين والحصول على 6 ساعات من النوم على الأقل.