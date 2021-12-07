كرواتيا ترصد أول إصابتين بمتحور "أوميكرون"

رصدت السلطات الصحة الكرواتية أول حالتي إصابة بمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال مدير المعهد الكرواتي للصحة العامة كرونوسلاف كاباك في مؤتمر صحفي الليلة إن المصابين الإثنين لم يُظهرا أية أعراض خطيرة، وأنه جرى وضع كل المخالطين لهم تحت الملاحظة، مؤكداً أن بلاده اتخذت كل التدابير الضرورية لإبطاء انتشار المتحور الجديد.