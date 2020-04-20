سويسرا .. إصابات "كورونا" ارتفعت إلى 27944 والوفيات لـ 1142

أعلنت وزارة الصحة العامة في سويسرا، اليوم الاثنين، أن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد بلغ 1142 حالة، بعدما بلغ أمس الأحد 1135 حالة.
وبحسب وكالة "رويترز"، قالت الوزارة إن عدد الفحوص التي جاءت نتائجها إيجابية زاد إلى 27944 من 27740 يوم الأحد.
وسمح تباطؤ ظهور إصابات جديدة بالفيروس للحكومة السويسرية بالبدء في تخفيف قيود العزل العام المفروضة منذ 27 أبريل الماضي.سويسرا فيروس كورونا الجديد
بعد تخفيف قيود العزل العام بالتزامن مع تباطؤ معدل الحالات المسجلة
أعلنت وزارة الصحة العامة في سويسرا، اليوم الاثنين، أن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد بلغ 1142 حالة، بعدما بلغ أمس الأحد 1135 حالة.
وبحسب وكالة "رويترز"، قالت الوزارة إن عدد الفحوص التي جاءت نتائجها إيجابية زاد إلى 27944 من 27740 يوم الأحد.
وسمح تباطؤ ظهور إصابات جديدة بالفيروس للحكومة السويسرية بالبدء في تخفيف قيود العزل العام المفروضة منذ 27 أبريل الماضي.