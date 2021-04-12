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عقوبات لمن يحاول الوصول إلى الحرم دون تصريح

قائد قوات أمن الحج والعمرة: توجيهات كريمة بتسهيل إجراءات المعتمرين والزوار

أكد قائد قوات أمن العمرة اللواء زايد عبدالرحمن الطويان، أن التوجيهات الكريمة صدرت لتسهيل العمرة للزوار وقاصدي بيت الله الحرام في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية وفق خطة معتمدة من وزير الداخلية وباشرت القوات مهامها.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم بمركز العمليات الموحدة 911 بمكة المكرمة.

وأضاف: "هناك عقوبات صادرة بحق من يخالف الإجراءات الاحترازية أو من يخالف التعليمات الصادرة، ويحاول الوصول إلى الحرم المكي لأداء العمرة دون تصريح".