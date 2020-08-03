وزير الحرس: حج هذا العام شهد مستوى عاليًا من التنظيم في ظل جائحة كورونا

رفع تهنئته للقياده بهذا النجاح

رفع وزير الحرس الوطني، الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، باسمه ونيابة عن منسوبي الوزارة، أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1441هـ.

وقال الأمير عبدالله بن بندر: "شهد حج هذا العام مستوى عاليًا من التنظيم في ظل هذه الظروف الاستثنائية وما يمرّ به العالم من تداعيات جائحة كورونا، لضمان سلامة وصحة الحجاج وتوفير سبل الراحة لهم طوال رحلتهم الإيمانية في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة".

وأضاف وزير الحرس الوطني، أن ما تحقق من نجاح في موسم حج هذا العام 1441هـ، أتى بفضل من المولى -عز وجل - ثم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وما يوليانه من اهتمام ومتابعة لضيوف الرحمن، ليؤدوا مناسكهم في راحة واطمئنان في ظل تسخير حكومة خادم الحرمين الشريفين كل الإمكانات المادية والبشرية لتقديم أرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام مع تفعيل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي أثمرت ولله الحمد، بتمكين جميع الحجاج من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.