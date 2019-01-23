الفيحاء يعيد اليامي للهلال .. ويتعاقد مع قاسم بالإعارة

: وافقت إدارة نادي الفيحاء على الطلب المقدم لها من إدارة نادي الهلال، لاستعادة المهاجم عبدالرحمن اليامي، وقدمت إدارة الفيحاء شكرها للاعب على الفترة التي قضاها مع الفريق متمنين له التوفيق.

يذكر أن اليامي كان قد قدم للفيحاء مطلع الموسم الحالي بنظام الإعارة من نادي الهلال.

ومن جانب آخر تلقّت إدارة نادي الفيحاء موافقة نظيرتها إدارة نادي الاتحاد على انتقال اللاعب محمد قاسم بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم.

وسيصل اللاعب غداً الخميس إلى المجمعة لإنهاء إجراءات التوقيع الرسمي قبل الانخراط في التمارين مع الفريق.

