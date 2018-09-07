جنيف.. السعودية تشارك في اجتماع "الإيسا 116" ممثلة في "التقاعد"

بحضور "النحاس".. مبادئ مهنية تُطَور نظم وسياسات الضمان الاجتماعي

شاركت المملكة العربية السعودية؛ ممثلة في المؤسسة العامة للتقاعد، في اجتماع الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي "الإيسا" السادس عشر بعد المائة؛ وذلك بحضور محافظ المؤسسة محمد بن طلال النحاس العضو التنفيذي لـ"الإيسا"؛ حيث عقد الاجتماع في جنيف.

وتعد الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي "الإيسا" منظمة عالمية رائدة تجمع كل المؤسسات والهيئات والدوائر الحكومية التي تدير أي شكل من أشكال الضمان الاجتماعي؛ حيث يبلغ أعضاء الجمعية: (322) منظمة من (156) دولة.

وتهدف إلى التميز في إدارة الضمان الاجتماعي كأساس لأنظمة الضمان الاجتماعي التي يمكن الوصول إليها بسهولة، والتي تكون مستدامة وملائمة وشاملة اجتماعياً ومنتجة اقتصادياً؛ وذلك من خلال المبادئ التوجيهية المهنية ومعارف الخبراء والخدمات والدعم التي تمكّن الأعضاء من تطوير نظم وسياسات ضمان اجتماعي حيوية في كافة أرجاء العالم.

وتأسست "الإيسا" في عام 1927م؛ برعاية منظمة العمل الدولية، وقد انضمت المؤسسة العامة للتقاعد للجمعية في عام 2008م.