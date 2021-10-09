أغنى 5 أندية إنجليزية.. "نيوكاسل" السعودي في الصدارة

بعد استحواذ صندوق الاستثمارات العامة عليه

أزاحت السعودية نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عن عرش أغنى الأندية الإنجليزية؛ ليصبح نادي نيوكاسل الذي استحوذ عليه صندوق الاستثمارات العامة السعودي أغنى نادٍ إنجليزي، وأغنى نادٍ في العالم، وفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية.

أغنى خمسة أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز:

1- نيوكاسل يونايتد – المالك: صندوق الاستثمارات السعودي

2- مانشستر سيتي – المالك: الشيخ منصور بن زايد

3- تشيلسي - رومان أبراموفيتش

4- أرسنال - ستان كرونكه

5- أستون فيلا - ناصف ساويرس

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09 أكتوبر 2021 - 3 ربيع الأول 1443 12:00 AM

بعد استحواذ صندوق الاستثمارات العامة عليه

أغنى 5 أندية إنجليزية.. "نيوكاسل" السعودي في الصدارة

خالد علي

الرياض

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أزاحت السعودية نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عن عرش أغنى الأندية الإنجليزية؛ ليصبح نادي نيوكاسل الذي استحوذ عليه صندوق الاستثمارات العامة السعودي أغنى نادٍ إنجليزي، وأغنى نادٍ في العالم، وفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية.

أغنى خمسة أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز:

1- نيوكاسل يونايتد – المالك: صندوق الاستثمارات السعودي

2- مانشستر سيتي – المالك: الشيخ منصور بن زايد

3- تشيلسي - رومان أبراموفيتش

4- أرسنال - ستان كرونكه

5- أستون فيلا - ناصف ساويرس

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