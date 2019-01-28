محمد علي الحوثي يرتكب جريمة وهو ينزف دماً.. خطف شاحنة ومواطناً يمنياً!

مصير الحوثي مجهول وسط أنباء عن تدهور حالته.. العرب: كان فاراً من كمين

لم يردعه الحادث الذي وقع في ظروف غامضة لحظة فراره من الاستهداف العسكري، أقدم محمد علي الحوثي ومرافقيه على خطف مواطن يمني وشاحنته بعدما حاول تفاديهم عند انقلاب مركبتهم من نوع جيب، ولم يعرف مصيره حتى هذا الوقت في حين لم تكشف المليشيات الإرهابية عن مصير الإرهابي محمد علي الحوثي بعد الحادث.

وتفصيلاً وفق مواقع يمنية، فقد أفاد مصدر محلي في مديرية " بني صريم " بمحافظة عمران - شمال اليمن - أن الحوثيين المرافقين لمحمد علي الحوثي اختطفوا المواطن " طارق علي شعفول " من أبناء منطقة بني غثيمة في المديرية والذي كان يقود شاحنة الماء صباح الثلاثاء للذهاب لتعبئتها قبل أن ترتطم بها سيارة الحوثي وتنقلب على الفور ولحظتها كان الحوثيون فارين بسرعة عالية.

وأضاف المصدر أن أسرة المواطن " شعفول " لا تعلم مصيره حتى اللحظة وسط معلومات تؤكد نقله إلى سجن تابع للأمن القومي بصنعاء.

ووفقاً لمعلومات فإن المليشيات قد نهبت شاحنة مواطن محلي وحملت عليها مركبة القيادي الحوثي بعدما تهشمت نتيجة انقلابه عند فراره.

وكشفت وسائل إعلام يمنية أن عدداً من المواطنين شاهدوا الحوثيين وهم يسعفون ( محمد علي الحوثي) على متن سيارة أخرى تابعة له وكانت على بعد مسافة خلف الحادث، وتم إسعافه باتجاه صنعاء مضيفين بأنهم شاهدوا مرافقيه يحملون حقائب بداخلها أموال بعد تمزق إحداها نتيجة الحادث وتم نقل كل محتويات السيارة إلى السيارة التي أسعفت الحوثي.



وأكد الإعلامي محمد العرب أن محمد علي الحوثي عندما اصطدم وانقلبت مركبته كان فاراً من كمين محكم لقوات الشرعية اليمنية.

وكان آخر ظهور للحوثي عندما كان في دورة للتوجيه المعنوي للجماعة الإرهابية الاثنين الماضي في صنعاء وألقى في الفعالية كلمة أكد فيها أن جماعته ترفض دور وخطوات رئيس اللجنة الأممية لإعادة الانتشار بمدينة الحديدة الجنرال " باتريك كاميرت".

وكانت قد نشرت سبق قبل أيام ما كشفته مصادر يمنية عن إصابة محمد علي الحوثي، رئيس ما يسمى باللجنة الثورية لدى المليشيات الحوثية الإرهابية اليوم، إصابة بالغة فيما تم نقله إلى حوث في محافظة صعدة.



ولم يتم الكشف عن سبب الحادث المؤدي إلى الإصابة خصوصاً أنه كان في مركبة يستقلها وظهرت صور لمركبته قد تعرضت لأضرار بالغة نتيجة الحادث.