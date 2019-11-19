"أمن الطرق" يدعو سالكي "طرق الرياض" للحذر من الأمطار

تهطل على بعض المواقع بالمنطقة مما يستلزم تهدئة السرعة

دعت القوات الخاصة لأمن الطرق، مستخدمي الطرق بمنطقة الرياض إلى توخي الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار التي تشهدها بعض المواقع.

ونبهت السائقين إلى ضرورة تهدئة السرعة؛ نظراً لما تشهده بعض الطرق من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة.