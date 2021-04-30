"الحج والإسكان" بالشورى تجتمع بأمين المدينة المنورة وتناقش تقرير أداء هيئة تطوير المنطقة

تناول المشاريع الإنشائية والتنموية الاقتصادية والاجتماعية والخطة الاستراتيجية والتحديات

عقدت لجنة الحج والإسكان والخدمات، إحدى اللجان المتخصصة في مجلس الشورى، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل، ومشاركة أعضاء المجلس أعضاء اللجنة، اجتماعاً (عبر الاتصال المرئي) مع أمين منطقة المدينة المنورة الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة المهندس فهد بن محمد البليهشي وعدد من المسؤولين في الهيئة؛ وذلك لمناقشة التقرير السنوي لهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة للعام المالي 1441/ 1442هـ.

وتناول الاجتماع استعراض أبرز عناصر ومؤشرات أداء هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة خلال عام التقرير، كما تم بحث عدد من المحاور المتعلقة بالتقرير السنوي، والتي تركزت حول المشاريع الإنشائية والتنموية الاقتصادية والاجتماعية، والخطة الاستراتيجية للهيئة وأهم التحديات التي تواجهها.

وطرح أعضاء المجلس أعضاء اللجنة خلال الاجتماع عدداً من التساؤلات والاستفسارات حول الخطة الاستراتيجية والحوكمة للهيئة، إضافة إلى أبرز مبادراتها، وأجاب مسؤولو الهيئة عما تم طرحه من استفسارات، تمهيداً لإعداد اللجنة لتقريرها النهائي ورأيها بشأن التقرير السنوي للهيئة لعرضه أمام مجلس الشورى لمناقشته تحت القبة في جلسة قادمة.

وخلصت اللجنة في ختام الاجتماع إلى عددٍ من المقترحات والرؤى التي أبداها المجتمعون على التقرير السنوي للهيئة، والتي تم صياغتها ضمن توصيات اللجنة في تقريرها.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة الحج والإسكان والخدمات هي إحدى اللجان المتخصصة بمجلس الشورى والتي تدرس الموضوعات وتقارير الأداء السنوي للأجهزة الحكومية، والأنظمة واللوائح ذات العلاقة باختصاصها والتي تحال إليها من المجلس لإبداء الرأي حيالها بعد دراسة مستفيضة من أعضائها.