العيبان يشكر القيادة بمناسبة تعيينه مستشاراً في الديوان الملكي: تشريف وتكليف

دعا الله أن يكون عند حُسن الظن فيما سيقوم به لخدمة "الدين ثم الملك والوطن"

رفع الدكتور بندر بن محمد العيبان؛ بالغ اعتزازه وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - على الثقة الملكية الغالية بتعيينه مستشاراً في الديوان الملكي.

ودعا الله - جل وعلا - أن يكون عند حُسن ظن القيادة الرشيدة - حفظها الله - فيما سيقوم به من أعمال لخدمة الدين ثم الملك والوطن بحول الله تعالى.

كما عبّر عن خالص شكره وامتنانه لما لقيه من دعم غير محدود في أثناء رئاسته هيئة حقوق الإنسان، وإتاحة الفرصة له لخدمة دينه وقيادته ووطنه مع زملائه أعضاء مجلس هيئة حقوق الإنسان ومنسوبيها لتنفيذ التوجيهات السامية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وما تحقّق من إنجازات لم يكن لتتم لولا الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة - أيدها الله -، وقال: مهما قدّم الإنسان لقيادته ووطنه فلن يوفيهما حقهما.

وعدّ العيبان؛ هذه الثقة الملكية الغالية تشريفاً وتكليفاً يتشرّف ويعتز بها أيما اعتزاز؛ داعياً الله -جل وعلا- أن يحفظ لهذا الوطن العزيز أمنه واستقراره وازدهاره في ظل القيادة الحكيمة.