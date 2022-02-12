"التحالف": تدمير 17 آلية وخسائر بشرية في صفوف الميليشيات الحوثية بحجة ومأرب

تنفيذ 25 عملية استهداف ضد الميليشيا خلال 24 ساعة

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 25 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية في حجة ومأرب خلال 24 ساعة.



وأكد "التحالف"، أن الاستهدافات في حجة ومأرب دمرت 17 آلية وخسائر بشرية في صفوف الميليشيات.