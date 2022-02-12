"التحالف": تدمير 17 آلية وخسائر بشرية في صفوف الميليشيات الحوثية بحجة ومأرب

تنفيذ 25 عملية استهداف ضد الميليشيا خلال 24 ساعة

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 25 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية في حجة ومأرب خلال 24 ساعة.


وأكد "التحالف"، أن الاستهدافات في حجة ومأرب دمرت 17 آلية وخسائر بشرية في صفوف الميليشيات.

اليمن حجة مأرب تحالف دعم الشرعية في اليمن التحالف المليشيات الحوثية

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12 فبراير 2022 - 11 رجب 1443 04:12 PM

تنفيذ 25 عملية استهداف ضد الميليشيا خلال 24 ساعة

"التحالف": تدمير 17 آلية وخسائر بشرية في صفوف الميليشيات الحوثية بحجة ومأرب

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 25 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية في حجة ومأرب خلال 24 ساعة.


وأكد "التحالف"، أن الاستهدافات في حجة ومأرب دمرت 17 آلية وخسائر بشرية في صفوف الميليشيات.

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اليمن حجة مأرب تحالف دعم الشرعية في اليمن التحالف المليشيات الحوثية

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