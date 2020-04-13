"قراري ولا شأن لحكام الولايات".."ترامب" يحتفظ بحقه في إعادة فتح الاقتصاد

قال الرئيس دونالد ترامب اليوم (الاثنين): "إن قرار إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي هو قراره وليس قرار حكام الولايات".
وأضاف "ترامب" على تويتر: ”فتح الاقتصاد قرار رئيس البلاد، والإدارة وأنا نعمل بشكل وثيق مع حكام الولايات وهذا سيستمر. سأتخذ قريباً قراراً بالتشاور مع حكام الولايات وآخرين"، وفقاً لـ"رويترز".
ترامب
ألمح إلى إمكانية اتخاذه في المنظور القريب
قال الرئيس دونالد ترامب اليوم (الاثنين): "إن قرار إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي هو قراره وليس قرار حكام الولايات".
وأضاف "ترامب" على تويتر: ”فتح الاقتصاد قرار رئيس البلاد، والإدارة وأنا نعمل بشكل وثيق مع حكام الولايات وهذا سيستمر. سأتخذ قريباً قراراً بالتشاور مع حكام الولايات وآخرين"، وفقاً لـ"رويترز".