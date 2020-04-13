"قراري ولا شأن لحكام الولايات".."ترامب" يحتفظ بحقه في إعادة فتح الاقتصاد

ألمح إلى إمكانية اتخاذه في المنظور القريب

قال الرئيس دونالد ترامب اليوم (الاثنين): "إن قرار إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي هو قراره وليس قرار حكام الولايات".

وأضاف "ترامب" على تويتر: ”فتح الاقتصاد قرار رئيس البلاد، والإدارة وأنا نعمل بشكل وثيق مع حكام الولايات وهذا سيستمر. سأتخذ قريباً قراراً بالتشاور مع حكام الولايات وآخرين"، وفقاً لـ"رويترز".