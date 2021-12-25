"التحالف": سنعرض أدلة تورط حزب الله اللبناني الإرهابي في اليمن لاستهداف السعودية

أدلة لتحويل مطار صنعاء كمركز لإطلاق الصواريخ الباليستية والمسيرات.. وإحاطة شاملة غداً

قال تحالف دعم الشرعية في اليمن، إنه سيقدم إحاطة شاملة للأزمة اليمنية للمتحدث الرسمي غدًا الأحد الساعة الرابعة بتوقيت السعودية.
وأكد "التحالف"، أنه سيعرض أدلة تورط حزب الله اللبناني الإرهابي في اليمن، لاستخدام مطار صنعاء لاستهداف السعودية.
وأضاف التحالف: سنعرض أدلة تحويل مطار صنعاء كمركز لإطلاق الصواريخ الباليستية والمسيرات.

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25 ديسمبر 2021 - 21 جمادى الأول 1443 04:18 PM

أدلة لتحويل مطار صنعاء كمركز لإطلاق الصواريخ الباليستية والمسيرات.. وإحاطة شاملة غداً

"التحالف": سنعرض أدلة تورط حزب الله اللبناني الإرهابي في اليمن لاستهداف السعودية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قال تحالف دعم الشرعية في اليمن، إنه سيقدم إحاطة شاملة للأزمة اليمنية للمتحدث الرسمي غدًا الأحد الساعة الرابعة بتوقيت السعودية.
وأكد "التحالف"، أنه سيعرض أدلة تورط حزب الله اللبناني الإرهابي في اليمن، لاستخدام مطار صنعاء لاستهداف السعودية.
وأضاف التحالف: سنعرض أدلة تحويل مطار صنعاء كمركز لإطلاق الصواريخ الباليستية والمسيرات.

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