"التحالف": سنعرض أدلة تورط حزب الله اللبناني الإرهابي في اليمن لاستهداف السعودية

أدلة لتحويل مطار صنعاء كمركز لإطلاق الصواريخ الباليستية والمسيرات.. وإحاطة شاملة غداً

قال تحالف دعم الشرعية في اليمن، إنه سيقدم إحاطة شاملة للأزمة اليمنية للمتحدث الرسمي غدًا الأحد الساعة الرابعة بتوقيت السعودية.

وأكد "التحالف"، أنه سيعرض أدلة تورط حزب الله اللبناني الإرهابي في اليمن، لاستخدام مطار صنعاء لاستهداف السعودية.

وأضاف التحالف: سنعرض أدلة تحويل مطار صنعاء كمركز لإطلاق الصواريخ الباليستية والمسيرات.