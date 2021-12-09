عدو البشرية.. هنا قائمة مُحَدثة بأكثر 10 دول يتفشى فيها فيروس كورونا

جونز هوبكنز: إجمالي عدد الإصابات في العالم أكثر من 267.8 مليون إصابة

أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 267.8 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 5.2 ملايين وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة، فقد بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 267.8 مليون إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 5.2 ملايين حالة.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ793.2 ألف حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 49.5 مليون إصابة.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ616.2 ألف حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 22.1 مليون إصابة.

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 473.9 ألف حالة، وإجمالي إصابات 34.6 مليون إصابة.

وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ295.6 ألف وفاة، وإجمالي إصابات 3.9 ملايين إصابة.

وفي المرتبة الخامسة روسيا بإجمالي وفيات 279.2 ألف وفاة، وإجمالي إصابات 9.7 ملايين إصابة.

وسادسًا البيرو بإجمالي وفيات 201.4 ألف وفاة، وإجمالي إصابات 2.2 مليون إصابة.

وفي المرتبة السابعة بريطانيا بإجمالي وفيات 146.4 حالة، وإجمالي إصابات 10.6 ملايين إصابة.

وفي المرتبة الثامنة إندونيسيا بإجمالي وفيات 143.9 ألف حالة، وإجمالي إصابات 4.2 ملايين إصابة.

وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات 134.4 ألف حالة، وإجمالي إصابات 5.1 ملايين إصابة.

تلتها في المرتبة العاشرة إيران بإجمالي وفيات 130.4 حالة، وإجمالي إصابات 6.1 ملايين إصابة.