"أدبي الطائف" يعلن توقُّف استقبال مشاركات الدورة الرابعة لجائزة "الثبيتي" للإبداع

بمشاركة 86 دولة عربية.. و"الجعيد": الجائزة ترفع مستوى الحراك الثقافي

أعلن نادي الطائف الأدبي الثقافي انتهاء المدة المحددة لاستقبال مشاركات الديوان الشعري والنصوص المسرحية المقدَّمة لجائزة الشاعر محمد الثبيتي للإبداع في دورتها الرابعة لهذا العام، التي خُصص موضوع النص المسرحي فيها ليكون مستوحى من نص (البابلي) للشاعر محمد الثبيتي.

ونوه عطا الله بن مسفر الجعيد، رئيس النادي، بدور الجائزة في رفع مستوى وتيرة الحراك الثقافي والأدبي، ليس في السعودية فقط، بل على مستوى الوطن العربي كاملاً؛ إذ وصلت إلى النادي أكثر من 86 مشاركة مختلفة ما بين الديوان الشعري والنص المسرحي من مختلف الأقطار العربية التي كانت على قدر كبير من المنافسة من حيث القدرة الإبداعية للأسماء المتقدمة للفوز بالجائزة.

ولقي فرع الجائزة المستحدث للنص المسرحي، وقيمته خمسون ألف ريال، إقبالاً لافتًا وكبيرًا من المشاركين؛ إذ بلغ عدد المشاركات 54 مشاركة، وهو الفرع الثالث للجائزة بعد فرع التجربة الشعرية التي مقدارها مئة ألف ريال، تُمنح لشاعر عربي يتم ترشيحه من خلال آلية معينة من قِبل أمانة الجائزة التي يترأسها الدكتور سعيد السريحي، وجائزة فرع الديوان الشعري، وقيمتها خمسون ألف ريال، وتُمنح لصاحب الديوان الفائز، وقد بلغ عدد الدواوين المشاركة 32 ديوانًا شعريًّا من مختلف الأقطار العربية.

وأوضح "الجعيد" أن النادي سيعلن أسماء الفائزين في فروع الجائزة بعد انتهاء مرحلة تحكيم الأعمال المشاركة، وترشيح الشاعر الفائز بجائزة التجربة الشعرية في حفل خاص بهذه المناسبة.

من جهة أخرى، وجَّه "الجعيد" شكره وتقديره لأمانة الجائزة ممثلة في أمينها الدكتور سعيد السريحي، وأعضاء الأمانة كافة، الذين بذلوا جهودًا واضحة من خلال الاجتماعات والعمل الدؤوب طوال الفترة الماضية.

وأشاد رئيس النادي بالدور الكبير الذي بذله كلٌّ من مقرر الجائزة الدكتور قليل الثبيتي، وسكرتيرها مدير الخدمات الإلكترونية بالنادي أمين العصري، في التنسيق والمتابعة لإنهاء أعمال الجائزة كافة.