"مدني جدة" يسيطر على حريق بإحدى الشقق بحي الصفا دون إصابات

"سرحان": تم إخلاء المبنى والبحث جار لمعرفة سبب اندلاع الحريق

أخمدت فرق الدفاع المدني بجدة صباح اليوم، حريقًا اندلع في شقة بالدور الثاني لبناية مكونة من ثلاثة أدوار بحي الصفا شمال المحافظة.



وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان، أن فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة باشرت صباح اليوم بمشاركة فرق من الهلال الأحمر، والجهات ذات العلاقة حادث حريق اندلع بشقة بالدور الثاني لبناية مكونة من ثلاثة أدوار على شارع أم القرى بحي الصفا .



وأضاف سرحان أن "فرق الإنقاذ اقتحمت المبنى بهدف الوصول إلى شقة بالدور الثاني غطت أروقتها سحب كثيفة من الدخان وتسببت في انعدام الرؤية، بحثاً عن محتجزين قد تكون كثافة الأدخنة والحرارة المرتفعة حالت بينهم وبين الخروج لمناطق آمنة".



وتابع "واصلت فرق الإنقاذ عمليات تمشيط البناية وإخلاء جميع قاطنيها عن طريق السلالم الداخلية، وسيارة السلالم من خلال شرفات البناية" .



وأشار سرحان إلى أن فرق الإطفاء مزامنة مع أعمال الإنقاذ توغلت داخل أروقة الشقة المحترقة بحثاً عن مصدر الحريق الذي اتضح أنه بداخل غرفة لشقة مكونة من خمس غرف، وتمكنت الفرق من الوصول لمصدر اللهب وإخماد الحريق وتهوية أرجاء البناية من كثافة الأدخنة التي تركت ترسبات كربونية في منطقة الحريق بالدور الثاني من البناية .



وأكد أن الفرق أنهت أعمالها في إخلاء البناية وإخماد الحريق الذي اندلع في الساعة السابعة من صباح اليوم دون تسجيل إصابات أو خسائر بالأرواح، ولازالت أعمال التحقيق قائمة في الكشف عن الأسباب التي أدت لاندلاع الحريق.