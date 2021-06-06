"القصبي": نسبة الذين أخذوا اللقاح بالمملكة 40% من عدد السكان

قال: المملكة في مقدمة الدول التي وفّرت اللقاحات من أفضل الشركات

قال وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي: إن المملكة في مقدمة الدول في العالم التي قامت بتوفير اللقاحات من أفضل شركات العالم، وبلغت نسبة الذين أخذوا اللقاح اليوم 40% من عدد السكان.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي: العالم يواجه اليوم محدودية إنتاج اللقاحات والتردد بأخذه.

وأضاف القصبي: #المملكة حققت المركز الأول عالمياً في استجابة الحكومة لجائحة #كورونا، وحققت المركز الأول في استجابة رواد الأعمال للجائحة.