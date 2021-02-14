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بلغ إجمالي الإصابات 110711 من بينهم 75999 متعافيًا

الجزائر تسجل 198 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات

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سجلت الجزائر 198 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 4 وفيات, خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 110711 إصابةً.

وفي التفاصيل، أشارت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الأحد، إلى أن إجمالي حالات الشفاء وصل إلى 75999 حالةً , فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 2939 شخصًا.