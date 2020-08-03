شاهد من قمة جبل رغدان.. لقطات ساحرة يعانق فيها شروق الشمس الضباب

فيما تشهد الباحة توافد المصطافين لما حباها الله به من مقومات سياحية وطبيعية

مع شروق شمس اليوم ومن على قمة منتزه رغدان بالباحة، ظهرت صورة من الجمال ما بين شروق الشمس والغيوم والضباب التي غطت جبال مدينة الباحة.

مصور "واس" حرص على التواجد منذ وقت مبكر، والتقط العديد من الصور الجمالية لمدينة الباحة التي أصبحت واجهة سياحية للكثير من الزوار والمصطافين؛ نظرًا لما تتميز به من مقومات سياحية ومناظر طبيعية خلابة.

وتشهد الباحة هذه الأيام، رحمات من الله عز وجل بنزول الغيث، الذي أدى إلى جريان الأودية وخضرة الأرض؛ حيث حباها الله بالمزيد من جمال الطبيعة.

الباحة

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03 أغسطس 2020 - 13 ذو الحجة 1441 02:16 PM

فيما تشهد الباحة توافد المصطافين لما حباها الله به من مقومات سياحية وطبيعية

شاهد من قمة جبل رغدان.. لقطات ساحرة يعانق فيها شروق الشمس الضباب

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الباحة

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مع شروق شمس اليوم ومن على قمة منتزه رغدان بالباحة، ظهرت صورة من الجمال ما بين شروق الشمس والغيوم والضباب التي غطت جبال مدينة الباحة.

مصور "واس" حرص على التواجد منذ وقت مبكر، والتقط العديد من الصور الجمالية لمدينة الباحة التي أصبحت واجهة سياحية للكثير من الزوار والمصطافين؛ نظرًا لما تتميز به من مقومات سياحية ومناظر طبيعية خلابة.

وتشهد الباحة هذه الأيام، رحمات من الله عز وجل بنزول الغيث، الذي أدى إلى جريان الأودية وخضرة الأرض؛ حيث حباها الله بالمزيد من جمال الطبيعة.

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