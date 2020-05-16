"الأرصاد": أمطار رعدية وأتربة مثارة على منطقة تبوك

تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.. من الواحدة ظهراً حتى 9 مساءً

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة تبوك، تضمن هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، تشمل محافظات: البدع والوجه وأملج وحقل وضباء.

وبيّنت "الأرصاد"، أن الحالة ستستمر من الساعة الواحدة ظهراً من يوم السبت حتى التاسعة مساءً من اليوم نفسه.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة الطقس تبوك

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16 مايو 2020 - 23 رمضان 1441 10:40 AM

تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.. من الواحدة ظهراً حتى 9 مساءً

"الأرصاد": أمطار رعدية وأتربة مثارة على منطقة تبوك

وكالة الأنباء السعودية (واس)

تبوك

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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة تبوك، تضمن هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، تشمل محافظات: البدع والوجه وأملج وحقل وضباء.

وبيّنت "الأرصاد"، أن الحالة ستستمر من الساعة الواحدة ظهراً من يوم السبت حتى التاسعة مساءً من اليوم نفسه.

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