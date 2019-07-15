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الأضرار طفيفة وامتدت لبعض المركبات المجاورة للبناية.. ولا وفيات أو إصابات

"مدني خميس مشيط" يباشر بلاغًا عن سقوط شظايا طائرة بدون طيار معادية بمبنى سكني

باشر الدفاع المدني بمدينة خميس مشيط مساء اليوم الاثنين عند الساعة الـ18:31 بلاغًا عن سقوط شظايا طائرة بدون طيار معادية بسطح مبنى سكني بأحد الأحياء السكنية، ولم ينتج منها أية إصابات أو وفيات ولله الحمد، فيما تضرر المبنى السكني بأضرار طفيفة، وكذلك تضرر بعض المركبات المجاورة للبناية.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة وفق المتبع.