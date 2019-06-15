الخطوط السعودية: نتابع مع السفارة السعودية بتونس إصابة أحد ملاحينا

تعرض لإصابة بالغة في مقر إقامته

نشرت الخطوط السعودية بيانًا عن مركز التواصل لديها، عبر حسابها في "تويتر" قالت فيه إن إدارة الخطوط السعودية في تونس، تؤكد أن أحد ملاحي "السعودية" تعرض لإصابة بالغة في مقر إقامته بتونس.

وأكدت أنها تتابع الحالة الصحية للملاح، كما تتابع التحقيقات المتعلقة بالقضية بالتعاون والتنسيق مع السفارة السعودية والسلطات التونسية المختصة، وسيتم توضيح نتائج التحقيقات حال انتهائها.

من جانب آخر قال الناطق باسم الخطوط السعودية فهد باهديلة إن الملاح ما زال في المستشفى يتلقى العلاج.