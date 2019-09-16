إسبانيا تدين الهجمات على "أرامكو".. وتؤكد تضامنها مع السعودية

أكدت أن الهجوم يشكِّل خطرًا على حياة المدنيين ويهدِّد أمن المنطقة

أعربت إسبانيا عن إدانتها القوية للهجمات التي استهدفت معملَيْن تابعَيْن لشركة أرامكو السعودية في محافظة بقيق وهجرة خريص بطائرات بدون طيار، مؤكدة تضامنها مع السعودية قيادة وشعبًا.

وقال بيان لوزارة الخارجية الإسبانية: "إن هذا النوع من الهجوم يشكِّل خطرًا على حياة المدنيين، ويزيد من التوترات، ويهدد أمن المنطقة، ويضر بالأمن العالمي المتعلق بالطاقة". داعية بشكل عاجل إلى وقف هذه الهجمات.