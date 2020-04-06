وفيات باليونان وتخفيف قيود بالتشيك.. آخر مستجدات كورونا في 4 دول أوروبية

حصيلة الإصابات ترتفع في أوكرانيا والنمسا تصل إلى 12 ألف إصابة و204 وفيات

أعلنت اليونان أن عدد وفيات فيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 76 حالة اليوم الاثنين، بعد وفاة ثلاثة مرضى.

ووفق صحيفة "كاثيميرينى" اليونانية، قال المتحدث باسم وزارة الصحة: تم الإبلاغ عن 1735 حالة مؤكدة، 54.9 % منهم من فئة الرجال.

وكانت السلطات اليونانية قد فرضت الحجر الصحي على منشأة ثانية للمهاجرين هذا الأسبوع بعدما أثبتت الفحوص إصابة رجل عمره 53 عامًا بفيروس كورونا المستجد.

وكانت وزارة الهجرة اليونانية قد أفادت، أمس الأحد، بأن السلطات فرضت الحجر الصحي على منشأة ثانية للمهاجرين هذا الأسبوع بعدما أثبتت الفحوص إصابة رجل عمره 53 عامًا بفيروس كورونا المستجد.

وسجلت اليونان أول حالة إصابة بالفيروس في نهاية فبراير وبلغ عدد المصابين لديها حتى الآن 1415 وأودى الفيروس بحياة خمسة.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة الأوكرانية، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة فى البلاد بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" ارتفع إلى 1319 حالة، حتى نهاية أمس الأحد.

ووفقًا لوكالة ukrpress الأوكرانية، أشارت وزارة الصحة، إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 38 حالة وفاة، بينما تعافى من الفيروس 28 حالة.

وفي تطور آخر، أعلنت السلطات فى التشيك، تخفيف القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا تدريجيا، وتعد التشيك الدولة الثانية التى أعلنت تخفيف القيود المفروضة بسبب انتشار الفيروس التاجي، بعدما أعلنت النمسا اليوم الاثنين عن رفع تدريجي لقيود الإغلاق بسبب فيروس كوورنا المستجد اعتبارًا من 14 أبريل الجارى.

وكانت قد أعلنت السلطات الصحية فى النمسا، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، إلى 12 ألفًا و51 حالة، بينما توفى 204 أشخاص، فيما تعافى 2988 شخصًا، وذكر بيان لوزارة الصحة النمساوية أنه يوجد 1056 حالة فى المستشفى منهم 244 حالة في وحدات العناية المركزة، لافتًا إلى أن عدد الوفيات يتوزع على الولايات النمساوية كالتالى: بورجنلاند "3"، كارينثيا "4"، النمسا السفلى "31"، النمسا العليا "20"، سالزبورج "14"، ستيريا "53"، تيرول "35"، فورارلبرج "4"، فيينا "40".

وقال وزير الصحة النمساوي ردولف أنشوبير إن الحكومة شددت الإجراءات الصحية بمناسبة حلول عيد القيامة خاصة ما يتعلق بمنع التجمعات الكبيرة حتى داخل المنازل رغم الانتقادات الاجتماعية لهذا الأمر.