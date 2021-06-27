12 محطة على سواحل المملكة.."المساحة" تدعو للاستفادة من محطات قياس المد والجزر

"الهيئة" توفر البيانات البحرية الداعمة لسلامة الملاحة البحرية.. معلومات لحظية تعرض مباشرة

دعت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية الجهات الحكومية والجهات في القطاع الخاص للاستفادة من محطات قياس المد والجزر حيث توفر الهيئة البيانات البحرية الداعمة لسلامة الملاحة البحرية، ومنها بيانات المد والجزر.



وتمتلك الهيئة شبكة وطنية لقياس المد والجزر مكونة من 12 محطة موزعة على سواحل المملكة تعمل على الرصد المستمر للمد والجزر والأرصاد الجوية وترتبط المحطات بنظام آلي يعمل على إرسال البيانات اللحظية إلى المحطة المركزية ليتم عرضها مباشرة من خلال موقع الهيئة الإلكتروني، كما يتم من خلال هذا النظام التحكم بالمحطات وإدارة بياناتها، ويمكن الحصول على البيانات من خلال زيارة الموقع الإلكتروني : https://ntgn.gasgi.gov.sa/.



وتقوم الهيئة ممثلة في الإدارة العامة للمسح البحري بمعالجة بيانات المد والجزر (وفقاً للمعايير الدولية) ليتم من خلالها حساب المراجع الرأسية الهيدروغرافية بالإضافة إلى حساب خط الساحل وخط الأساس وحدود المناطق البحرية، كما يتم أيضاً من خلال تلك البيانات إنتاج المنشورات البحرية مثل كتاب جداول المد والجزر لسواحل المملكة العربية السعودية سنوياً لدعم سلامة الملاحة البحرية ومختلف الأنشطة البحرية ودعم صناع القرار.



كما عملت على تزويد العديد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والباحثين ببيانات المد والجزر والأرصاد الجوية لما تمثله هذه البيانات من أهمية في دعم مشاريع تطوير الجزر والمناطق الساحلية والكثير من الأنشطة البحرية.



يذكر أن الهيئة تمثل المملكة في المنظمة الدولية للمسح البحري (IHO) وتعمل على تطبيق معاهدة سلامة الأرواح في البحار SOLAS الصادرة من المنظمة الدولية البحرية (IMO).