شاهد.. "تنمية الأفلاج" تؤهل 55 شاباً وفتاةً لسوق العمل

بدورة في صناعة العطور

أطلقت لجنة تنمية الأفلاج مطلع هذا الأسبوع دورة تدريبية عن صناعة العطور؛ لتأهيل الشباب والفتيات لسوق العمل، والاستفادة من قرارات التوطن لهذه المهن، وشهد الدورة مشاركة 55 شاباً وفتاةً كان للفتيات الحضور الأكثر.

وتضمنت محاور الدورة التي بدأت أمس الأحد وتستمر ثلاثة أيام، الطرق العلمية في تركيب ومزج العطور، وتعريف المثبتات والمذيبات وطرق الخلط والمعالجة، وكيفية تنمية حاسة الشم المتبعة لدى المصممين، وطرق الحفظ والتخزين، ومراحل التصميم والتصنيع، كذلك تناولت الدورة احتياطات السلامة والوقاية من المخاطر، والتدريب على الآلات والأجهزة بالتطبيق العملي.

وأكد مدرب الدورة شافي آل ثابت أنه ينبغي على الشباب والفتيات الاستفادة من قرارات التوطين التي فتحت آفاق أمام الشاب والفتاة؛ للانخراط في سوق العمل، مشيراً إلى أن صناعة العطور لها مردود مادي جيد، وعلى فتيات وشباب الوطن العمل في هذه المهنة؛ لأنها من المشاريع سهلة التنفيذ.