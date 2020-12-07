دخل طالع الإكليل وشتاء الأنواء.. "المسند": لا تلوح "مطرية" في 5 أيام قادمة

قال: استقرار جوي عام في عناصر الطقس اليوم.. ومنازل الفصل ثلاثة

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ استقراراً جوياً عاماً في عناصر #الطقس، اليوم.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "ولا يلوح في الأفق القريب حتى خمسة أيام قادمة أيّ حالة مطرية معتبرة، شمس خلف سحابة مع مطر، أو موجة باردة قارسة صفرية الدرجة".

وأضاف: "اليوم دخول #المربعانية 7 ديسمبر وفقاً لتقويم أم القرى.. دخول طالع الإكليل وهو أول نجوم فصل #الشتاء، وفقاً لحساب الأنواء، وأول نجوم المربعانية الثلاثة".

وحول دخول الشتاء، أشار إلى أنه وفقاً لحساب الأنواء يبدأ الشتاء بدخول #المربعانية 7 ديسمبر، بينما الحساب الفلكي الجغرافي العالمي يجعل بداية الشتاء عند حدوث الانقلاب الشتوي في 21 ديسمبر عندما تتعامد الشمس فوق مدار الجدي إيذاناً ببدء الشتاء، وفقا لحركة الشمس الظاهرية ويبلغ طول الشتاء 89 يوماً.

واستطرد: أنواء ومنازل فصل #الشتاء: "أولاً: نوء #المربعانية (الإكليل، القلب، والشولة)، ثانياً: نوء #الشبط (النعايم والبلدة)، ثالثاً: نوء #العقارب (سعد الذابح وسعد بلع)".