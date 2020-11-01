"العثيم" تعلن عن عروض خاصة بمدن سفوري لاند الترفيهية

خلال نوفمبر بباقتين مختلفتين للألعاب.. ومفاجآت خاصة للأطفال

كشف المدير التنفيذي لشركة عبدالله العثيم للاستثمار، محمد بن عبدالله العثيم، عن عروض خاصة بمدن سفوري لاند الترفيهية بالعثيم مول (الربوة- خريص) بالرياض والعثيم مول (الأحساء- الدمام- عنيزة- بريدة)، بالإضافة إلى فرعي سفوري لاند في جراند مول بحائل وعرعر مول، تبدأ في الأول من نوفمبر 2020 وتستمر لمدة شهر.

ويشمل العرض -وفق العثيم- باقتين تحت شعار (لا تروح باقي لك زود)؛ حيث تتضمن الباقة الأولى الشحن بمبلغ 200 ريال للحصول على 400 ريال رصيدًا بالإضافة إلى وجبة، والباقة الثانية الشحن بـ150 ريالًا للحصول على 250 ريالًا رصيدًا، وسيكون الشحن متاحًا طوال أيام الأسبوع للاستفادة بلا حدود من الألعاب الجماعية في مدن سفوري لاند الترفيهية.

وبيّن "العثيم" أن الاستمرار في تقديم هذه العروض المميزة يأتي في إطار البرامج والفعاليات المستمرة التي تنفذها سفوري لاند في جميع مدنها الترفيهية في المملكة.

وقال إن هذه العروض تأتي مصحوبة بالعديد من المفاجآت المشوقة للأطفال ليستمتعوا بأجمل وأحدث الألعاب في مدن سفوري لاند التي تُعد من أفضل الواجهات الترفيهية التي تم تصميمها بعناية فائقة وحرص يراعي الخصوصية المطلوبة للزوار ويوفر كامل الاهتمام بالأطفال وأسرهم.

وتطبق مدينة سفوري لاند أعلى معايير الأمان في جو من المرح والإثارة واللعب، مع باقة مدهشة من الألعاب الحديثة والمميزة منها: الديسكفري، وسباق السيارات، والتوب دانسر، ولعبة التسلق، والسوبر جامبر، بالإضافة إلى أحدث وأشهر ألعاب الفيديو جيم وألعاب الهدايا الرائعة.