"تعليم الأفلاج": الأحد المقبل بداية "الدوام الشتوي"

لكل المراحل والاصطفاف الصباحي في الـ7:15

اعتمدت إدارة تعليم الأفلاج، مواعيد بدء الدوام الشتوي للعام الدراسي الحالي 1440- 1441هـ، لجميع المدارس بكافة مراحلها للبنين والبنات؛ اعتبارًا من الأحد القادم الموافق 27/ 3/ 1441هـ.

وأكدت الإدارة على جميع مدارس المحافظة (بنين- بنات)، أن بداية الاصطفاف الصباحي في الدوام الشتوي؛ سيكون الساعة السابعة والربع صباحًا؛ فيما ستكون بداية الحصة الأولى الساعة السابعة والنصف صباحًا.