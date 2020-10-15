عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون "الأقصى"

نفذوا جولات "استفزازية".. تحت حراسة الاحتلال

اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود، اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 29 مستوطنًا، تجولوا في أرجاء المسجد، ونفذوا جولات استفزازية وتلقوا شروحات حول "الهيكل المزعوم"، قبل الخروج من باب السلسلة.

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15 أكتوبر 2020 - 28 صفر 1442 04:14 PM

نفذوا جولات "استفزازية".. تحت حراسة الاحتلال

عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون "الأقصى"

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود، اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 29 مستوطنًا، تجولوا في أرجاء المسجد، ونفذوا جولات استفزازية وتلقوا شروحات حول "الهيكل المزعوم"، قبل الخروج من باب السلسلة.

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