أمطار ورياح .. الحصيني يكشف ملامح طقس الإثنين

قال: هطولات متفاوتة تؤثر في المرتفعات اليوم

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ حالة أمطار متفاوتة تؤثر في المرتفعات اليوم

وقال عبر حسابه في تويتر: متوقع اليوم الإثنين أمطار متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة وحبات بَرَد على أجزاءٍ من مرتفعات جازان وعسير والباحة وأجزاءٍ من سلطنة عُمان واليمن.

وأضاف: متوقع رياح مغبرة من متوسطة لشبه قوية على أجزاءٍ من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وشرقها -إلا أن يصرفها الله- والله أعلم.

حالة الطقس الأرصاد أمطار

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06 يوليو 2020 - 15 ذو القعدة 1441 08:36 AM

قال: هطولات متفاوتة تؤثر في المرتفعات اليوم

أمطار ورياح .. الحصيني يكشف ملامح طقس الإثنين

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ حالة أمطار متفاوتة تؤثر في المرتفعات اليوم

وقال عبر حسابه في تويتر: متوقع اليوم الإثنين أمطار متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة وحبات بَرَد على أجزاءٍ من مرتفعات جازان وعسير والباحة وأجزاءٍ من سلطنة عُمان واليمن.

وأضاف: متوقع رياح مغبرة من متوسطة لشبه قوية على أجزاءٍ من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وشرقها -إلا أن يصرفها الله- والله أعلم.

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