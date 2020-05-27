"الصحة": انخفاض عدد الحالات النشطة لا يعني أن المرحلة الحالية آمنة

بل هي مرحلة الالتزام بالعادات الصحية لاستمرار الانخفاض

أعلنت الصحة أنه تم تسجيل 1815 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد COVID-19 ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 78541 حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً 27094 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 401 حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة. كما سجلت 2572 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى 51022 حالة.

وقالت: إن الحالات المسجلة اليوم وعددها 1815 حالة، 42% من الحالات تعود لسعوديين و58% لغير سعوديين، و26% من الحالات للإناث، و74% ذكور وبلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 5%، والأطفال 12%، والبالغون 83%.

وذكرت أن الحالات الجديدة التي سجلت توزعت في عدد من المدن وهي: الرياض 739 حالة، وجدة 325 حالة، ومكة المكرمة 162 حالة، والهفوف 118 حالة، والدمام 74 حالة، والخبر 54 حالة، وحائل 37 حالة، والمدينة المنورة 35، والجبيل 29 حالة، والقطيف 29 حالة، والظهران 26 حالة، وخليص 21 حالة، وتبوك 18 حالة، والطائف 14 حالة، والخرج 13 حالة، والباحة 10 حالات، وبريدة 9 حالات، والنعيرية 7 حالات، والعارضة 7 حالات، وحفر الباطن 6 حالات، وخميس مشيط 5 حالات، ونجران 5 حالات، والمزاحمية 5 حالات، ووادي الدواسر 5 حالات، وينبع 4 حالات، والسحن 4 حالات، ورأس تنورة 4 حالات، ورويضة العرض 4 حالات، والبكيرية 3 حالات، وأبها 3 حالات، والجفر حالتان، ومنفذ الحديثة حالتان، وبيش حالتان، وجازان حالتان، وشرورة حالتان، والقويعية حالتان، وضرماء حاتان، وحالة واحدة في كل من القريع، وميسان، ورنية، ومحايل عسير، وأحد رفيدة، وسبت العلاية، وبطحاء، وبقيق، ومليجة، وصفوى، وسلوى، والدرب، وأبو عريش، وضمد، ورابغ، وعرعر، والدوادمي، والسليل، وحوطة بني تميم، وحريملاء، ونفي، وساجر، وشقراء، وتيماء، وضباء.

كما بلغ عدد الوفيات 425 حالة، بإضافة 14 حالة، منها حالتان لسعوديين في مكة المكرمة، وجدة، و12 لغير سعوديين في مكة المكرمة، والرياض، وجدة، والمدينة المنورة، وتتراوح أعمارهم بين 40 و73 عاماً، وأغلبهم يعانون من أمراض مزمنة، حيث بلغت نسبة التعافي 65% ونسبة الوفيات 0.54.%.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد COVID -19 حول العالم بلغت 5609079 حالة، وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها 2303731 مليون حالة حتى الآن، كما بلغ عدد الوفيات حوالي 350876 ألف حالة.

وفيما يخص الفحوصات المخبرية في المملكة فقد تم إضافة فحوص جديدة بعدد 15525 فحصاً جديداً، ليصل إجمالي عدد الفحوص المخبرية التأكيدية لهذا الفيروس حتى الآن إلى 754268 فحصاً.

وأكدت "الصحة" أن المسؤولية تقع على الجميع لمنع الوباء من الانتشار، وذلك بالاستمرار في اتباع قواعد التباعد الاجتماعي، وتجنب الاختلاط المتقارب مع الآخرين، حتى ينتهي الفيروس تماماً، لافتةً إلى أن رفع الاحترازات بشكل جزئي لا يعني زوال الفيروس، بل يجب الامتثال لضمان عدم عودة انتشاره.

وأشارت إلى أن انخفاض عدد الحالات النشطة لا يعني أن المرحلة الحالية آمنة، بل هي مرحلة الالتزام بالعادات الصحية لاستمرار انخفاض الحالات.

وذكرت "الصحة" أن جميع المعلومات التي تخص المستجدات والمعلومات التي تخص فيروس كورونا الجديد يمكن الحصول عليها من موقع الوقاية من كورونا وهو https://covid19awareness.sa/ وعش بصحة، وحثت الجميع على الاطلاع عليه.

كما جدّدت التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب في التقييم باستخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة، والتي أصبحت الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، وذلك من خلال تطبيق واتساب من خلال الرقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا الجديد ومراكز الرعاية الأولية، والتبرع بالدم والمواعيد والحصول عليها.