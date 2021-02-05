مركز الأرصاد: سحب رعدية ممطرة على منطقة المدينة المنوّرة

تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة المدينة المنوّرة تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وبيّن أن الحالة تشمل المدينة المنوّرة ومحافظات: بدر ووادي الفرع وينبع، وتستمر، حتى الساعة الـ 7 مساءً.

حالة الطقس الأرصاد المدينة المنورة

2

05 فبراير 2021 - 23 جمادى الآخر 1442 01:09 PM

تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً

مركز الأرصاد: سحب رعدية ممطرة على منطقة المدينة المنوّرة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

0 922

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة المدينة المنوّرة تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وبيّن أن الحالة تشمل المدينة المنوّرة ومحافظات: بدر ووادي الفرع وينبع، وتستمر، حتى الساعة الـ 7 مساءً.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

حالة الطقس الأرصاد المدينة المنورة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021