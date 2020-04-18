الطائف تسجّل 10 إصابات جديدة بـ"كورونا"

شهدت الطائف، اليوم السبت، تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" ليرتفع الإجمالي إلى 97 حالة، محتلة المركز التاسع من حيث عدد الإصابات على مستوى المملكة.
وظلّ عدد حالات التعافي في الطائف ثابتاً عند 16 حالة حتى الآن، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 81 حالة.الطائف فيروس كورونا الجديد
إجمالي الأعداد المسجلة فيها يصل إلى 97 حالة
شهدت الطائف، اليوم السبت، تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" ليرتفع الإجمالي إلى 97 حالة، محتلة المركز التاسع من حيث عدد الإصابات على مستوى المملكة.
وظلّ عدد حالات التعافي في الطائف ثابتاً عند 16 حالة حتى الآن، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 81 حالة.