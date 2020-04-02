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بلغ عددهم 102 حالة من بين 328 على مستوى المملكة

مكة تتصدّر مدن المملكة في عدد المتعافين من "كورونا"

تصدرت مكة المكرمة مدن المملكة في عدد المتعافين من فيروس كورونا الجديد؛ حيث بلغ عدد المتعافين فيها 102 حالة من بين 328 حالة موزعة على مستوى مناطق ومحافظات المملكة، حتى اليوم.



وبحسب وزارة الصحة بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد في مكة المكرمة، 363 حالة؛ منها 258 حالة نشطة.



واحتلّت مكة المكرمة المرتبة الأولى بين مدن المملكة العربية السعودية في تسجيل حالات التعافي، بينما احتلت المرتبة الثانية في أعداد المصابين بعد الرياض.